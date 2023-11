JENOPTIK Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von JENOPTIK

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 24,30 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 24,30 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 24,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.373 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 21,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 10.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 234,06 EUR, gegenüber 238,69 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,94 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

