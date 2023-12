JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagmittag stärker

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 27,90 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:40 Uhr 0,9 Prozent auf 27,90 EUR. Bei 27,98 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.060 JENOPTIK-Aktien.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,57 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 28,46 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert nachmittags

MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus