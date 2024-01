JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK reagiert am Dienstagmittag positiv

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 26,58 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 11:37 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 26,58 EUR. Bei 26,78 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,12 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 14.047 Aktien.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 25,51 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,91 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 263,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 238,69 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

