JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 26,72 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 26,72 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,12 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.283 Stück gehandelt.

Am 03.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 19,90 Prozent niedriger. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,52 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.03.2025.

Redaktion finanzen.net

