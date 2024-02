JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Freitagmittag

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 11:36 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 29,32 EUR nach oben. Bei 29,48 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 7.143 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 13,78 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 46,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,381 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,67 EUR aus.

Am 09.11.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,36 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 263,80 EUR gegenüber 238,69 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie.

