JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 29,88 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 29,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 29,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,06 EUR. Bisher wurden heute 58.993 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 10,43 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 49,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,300 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,381 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,80 EUR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.03.2025 dürfte JENOPTIK die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

