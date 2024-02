JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Vormittag stärker

JENOPTIK im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 29,28 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 29,28 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.588 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 13,93 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,381 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 263,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

