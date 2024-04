JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK fällt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 25,22 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 25,22 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 24,60 EUR. Bei 24,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 82.427 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 32,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,391 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

Am 09.11.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,80 EUR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte JENOPTIK am 08.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 07.05.2025.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittwochmittag steigen

Handel in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen