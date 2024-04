JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Abschlägen

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 25,22 EUR nach.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 25,22 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 24,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,92 EUR. Zuletzt wechselten 111.278 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,92 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 23,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 20,86 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,391 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.05.2025 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je JENOPTIK-Aktie.

