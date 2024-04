JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 24,74 EUR nach.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 24,74 EUR. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,60 EUR nach. Mit einem Wert von 24,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 24.231 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 32,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 24,85 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 23,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,391 EUR. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 263,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 238,69 EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 08.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je Aktie aus.

