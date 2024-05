JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Donnerstagvormittag fester

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 27,76 EUR.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 27,76 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,94 EUR an. Bei 27,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 12.367 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 32,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 15,67 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 39,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,403 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 256,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 234,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,75 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

