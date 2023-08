JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 26,70 EUR abwärts.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 26,70 EUR abwärts. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,58 EUR. Mit einem Wert von 26,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.358 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 24,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,00 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 10.05.2023 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,94 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 09.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

