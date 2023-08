JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 26,58 EUR.

Um 15:39 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,58 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,26 EUR ab. Bei 26,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.729 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 25,51 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 18,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 30,62 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 36,00 EUR.

Am 10.05.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 234,06 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

