Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren zeitweise: Kämpfe in Gaza verschärfen sich
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag behauptet

16.09.25 12:06 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag behauptet

Die Aktie von JENOPTIK zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die JENOPTIK-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 16,47 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
16,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 16,47 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 16,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,55 EUR. Zuletzt wechselten 51.923 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 77,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 12,81 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,366 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,59 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

