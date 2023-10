JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 22,08 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 22,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 21,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.390 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 33,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 51,09 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2022 auf bis zu 19,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,37 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 36,00 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,94 Prozent auf 234,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 12.11.2024.

