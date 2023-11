JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 24,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:24 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 24,44 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 24,26 EUR. Bei 24,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 16.599 Aktien.

Bei einem Wert von 33,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 36,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 23.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 35,33 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 10.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Am 26.03.2025 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren verdient