JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 24,50 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 24,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,50 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 890 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 36,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,33 EUR aus.

Am 10.05.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,21 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,94 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.03.2025.

