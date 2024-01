JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittag ins Minus

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 26,74 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 26,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,48 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.001 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 24,76 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 25,36 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,80 EUR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.03.2025.

