JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag freundlich

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 21,94 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 21,94 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.450 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 41,93 Prozent Luft nach oben. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 7,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,412 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 31,09 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 274,31 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,81 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 25.03.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,64 EUR je Aktie belaufen.

