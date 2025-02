JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Vormittag zu

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 21,98 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 21,98 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,12 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.010 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 29,42 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,24 EUR am 03.12.2024. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 8,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,412 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 31,09 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 274,31 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 263,81 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 25.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 01.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,64 EUR im Jahr 2024 aus.

