JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 24,92 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 24,92 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,86 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.276 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,90 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,391 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 263,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,73 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

