JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 24,46 EUR abwärts.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 24,46 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 24,44 EUR. Bei 25,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75.355 JENOPTIK-Aktien.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,59 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 18,40 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,391 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Am 07.05.2025 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je JENOPTIK-Aktie.

