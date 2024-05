JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagmittag im Aufwind

Kurs der JENOPTIK

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 27,40 EUR.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,40 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,52 EUR. Bei 27,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 8.620 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 32,92 EUR. 20,15 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,403 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 256,15 Mio. EUR – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,75 EUR je JENOPTIK-Aktie.

