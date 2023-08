JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag in Rot

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 26,04 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 26,04 EUR ab. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,02 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.670 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 21,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,44 EUR am 14.10.2022. Mit Abgaben von 29,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,00 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 234,06 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte JENOPTIK die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

