JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK macht am Vormittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 26,56 EUR zu.

Um 09:01 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,56 EUR zu. Bei 26,56 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 26,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.590 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 33,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,60 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 36,00 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,94 Prozent auf 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 238,69 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 12.11.2024.

