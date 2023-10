JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 21,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,8 Prozent auf 21,96 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 21,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.601 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 34,17 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,57 EUR am 18.10.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 36,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234,06 EUR – das entspricht einem Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

