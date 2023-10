JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der JENOPTIK-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,14 EUR.

Mit einem Kurs von 22,14 EUR zeigte sich die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 22,14 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,14 EUR. Bei 22,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 130 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,57 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 11,61 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 10.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 234,06 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

