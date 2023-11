JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Nachmittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 24,30 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:44 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 24,30 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 24,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.293 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,28 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 17,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,33 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 234,06 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 EUR umgesetzt worden waren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie in Rot: JENOPTIK sorgt sich um interne Unternehmensstimmung

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen