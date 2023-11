JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 24,10 EUR zu.

Um 09:01 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,10 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 24,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,08 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 345 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 38,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (19,96 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 17,18 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,33 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 234,06 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,69 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet. JENOPTIK dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

