JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 24,36 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 24,36 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 24,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50.888 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,391 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 263,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 238,69 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,73 EUR fest.

