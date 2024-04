JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

JENOPTIK im Blick

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 24,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 09:02 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 24,44 EUR. Bei 24,66 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 24,44 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 2.346 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 34,70 Prozent zulegen. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,391 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

Am 09.11.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent auf 263,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein