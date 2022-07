JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK fällt am Mittag

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 18.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 21,18 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,14 EUR nach. Mit einem Wert von 21,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 37.556 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 37,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 43,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 20,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,90 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,79 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK gewährte am 10.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.08.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie im Minus: JENOPTIK trennt sich von Militärtechniksparte

JENOPTIK-Aktie gefragt: JENOPTIK hofft auf nachhaltiges Image

JENOPTIK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images