JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 25,62 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 25,62 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 25,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.753 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 33,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 30,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 38,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 36,00 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 234,06 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK.

