JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Montagvormittag nordwärts

18.08.25 09:25 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 17,91 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
17,82 EUR -0,19 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 17,91 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,91 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 6.885 Stück.

Bei einem Wert von 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 63,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,375 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,30 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 254,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. JENOPTIK dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

JENOPTIK-Aktie unter Druck: Umsatz und Ergebnis bei JENOPTIK im ersten Halbjahr gesunken

Ausblick: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bildquellen: JENOPTIK

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
13.08.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
24.07.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

