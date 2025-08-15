JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Montagvormittag nordwärts
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 17,91 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 17,91 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,91 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 6.885 Stück.
Bei einem Wert von 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 63,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,375 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,30 EUR.
JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 254,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. JENOPTIK dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,33 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
