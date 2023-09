JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 25,44 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 25,44 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 25,38 EUR. Mit einem Wert von 26,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.733 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,44 EUR am 14.10.2022. Mit Abgaben von 27,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 10.05.2023. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 234,06 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 238,69 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. JENOPTIK dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

