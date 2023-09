JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Vormittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 25,98 EUR.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 25,98 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 25,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,26 EUR. Zuletzt wechselten 5.495 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,44 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 29,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 36,00 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,94 Prozent zurück. Hier wurden 234,06 EUR gegenüber 238,69 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

