JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK im Aufwind

Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 30,58 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 30,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,34 EUR. Zuletzt wechselten 11.156 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.09.2021 erreicht. Bei 19,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.10.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,92 EUR je JENOPTIK-Aktie an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,46 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Die Jenoptik AG ist ein integrierter Optoelektronik-Konzern. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen ist in den fünf Sparten Optische Systeme, Laser und Materialbearbeitung, Industrielle Messtechnik, Verkehrssicherheit sowie Verteidigung und zivile Systeme tätig. Zu den Produkten aus den Gebieten der Laser- und optischen Technologie kommen Komponenten und Systeme für die Verkehrssicherheitstechnik wie Geschwindigkeits-, Ampel- und Mautüberwachungsanlagen sowie für die Fahrzeug- und Flugzeugausrüstung, darunter Antriebs- und Stabilisierungstechnik, optoelektronische Instrumente und Systeme sowie Software, Mess- und Regeltechnik für die Sicherheits- und Raumfahrtindustrie.

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK will Produktionskapazität in Dresden verdoppeln

JENOPTIK-Aktie: Experten empfehlen JENOPTIK im August mehrheitlich zum Kauf

JENOPTIK dank einer starken Nachfrage mit Gewinnsprung - JENOPTIK-Aktie stabil

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JENOPTIK