JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 21,46 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 2,4 Prozent auf 21,46 EUR ab. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 21,44 EUR. Bei 21,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.600 JENOPTIK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 6,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,00 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 10.05.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,94 Prozent auf 234,06 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 238,69 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 12.11.2024.

