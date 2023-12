JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK wird am Nachmittag ausgebremst

So entwickelt sich JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 27,76 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,9 Prozent auf 27,76 EUR nach. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,50 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.611 JENOPTIK-Aktien.

Bei 33,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 263,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 238,69 EUR ausgewiesen worden waren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr verdient

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert nachmittags

MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste