JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 30,02 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 30,02 EUR. Bei 29,72 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.636 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 33,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 10,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,96 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 33,51 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,381 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,80 EUR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im TecDAX

Freundlicher Handel: MDAX notiert schlussendlich im Plus

MDAX-Handel aktuell: MDAX klettert nachmittags