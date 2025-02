JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Mittwochmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 22,30 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 22,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 22,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.500 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 28,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,412 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,09 EUR an.

JENOPTIK gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 274,31 Mio. EUR – ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

