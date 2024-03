JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK büßt am Dienstagnachmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 28,68 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:42 Uhr um 0,4 Prozent auf 28,68 EUR ab. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 28,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.770 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 32,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 12,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,40 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 263,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Minus