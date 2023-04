JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel JENOPTIK 28,26 EUR

Um 15:52 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 28,26 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 28,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 120.060 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,29 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,44 EUR ab. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 53,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,83 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 10.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 238,69 EUR – ein Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 219,95 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

