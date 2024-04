JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 24,12 EUR.

Am 17.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 36,48 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 17,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,391 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 263,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 238,69 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,73 EUR je Aktie belaufen.

