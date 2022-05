JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Die JENOPTIK-Aktie musste um 19.05.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 25,20 EUR abwärts. Bei 24,90 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.896 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,80 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,33 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2022 Kursverluste bis auf 22,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 14,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,50 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. JENOPTIK hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,07 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 208,55 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 176,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 10.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie.

