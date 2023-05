JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel JENOPTIK 30,30 EUR

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 30,18 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,24 EUR zu. Bei 30,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 931 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,54 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,90 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,17 EUR.

Am 10.08.2022 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 238,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 219,95 EUR in den Büchern gestanden.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 08.08.2024.

Bildquellen: JENOPTIK