JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK reagiert am Vormittag positiv
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 17,91 EUR.
Um 09:04 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 17,91 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 17,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,81 EUR. Zuletzt wechselten 1.114 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.
Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 63,04 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 19,82 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,375 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,30 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.
In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
