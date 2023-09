JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 25,04 EUR abwärts.

Um 11:34 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,04 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 24,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,16 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.421 Stück gehandelt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 33,23 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,44 EUR. Abschläge von 26,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,00 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,21 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 234,06 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,69 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

