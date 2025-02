JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Donnerstagvormittag zu

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 21,86 EUR. Bei 22,00 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 7.793 Stück.

Bei 31,14 EUR markierte der Titel am 22.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,412 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 31,09 EUR angegeben.

Am 12.11.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 274,31 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,98 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 01.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

