JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 27,96 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 27,96 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.095 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,74 Prozent. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 28,61 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,403 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,15 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,06 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,75 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste

XETRA-Handel So steht der TecDAX am Nachmittag

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 5 Jahren eingebracht